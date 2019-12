Animais de companhia "não são presentes de Natal"

Salomé Filipe Hoje às 09:43 Facebook

Adotar um animal de companhia deve ser uma decisão consciente. Segundo a lei, os animais não são coisas, mas sim "seres sensíveis". Assim, não devem ser oferecidos como prenda. Muito menos no Natal.

Quem o diz são os especialistas e os defensores dos direitos dos animais. E é por isso que várias associações, de norte a sul do país, suspendem as adoções na época natalícia, mesmo tendo os canis cheios. Mas, na internet, não faltam alegados criadores a vender cães e gatos, publicitando-os como uma "excelente prendinha para este Natal".

"Já há alguns anos que decidimos suspender as adoções, devido à elevada quantidade de animais que depois eram devolvidos. As pessoas chegavam, um ou dois dias antes do Natal, e diziam abertamente que era para oferecer. Normalmente, procuravam bebés", conta ao JN Fátima Meinl, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Santo Tirso (ASAAST).