Animais: "Sempre que encontro um sítio onde me deixam levá-la, fico feliz"

Marisa Silva e Leonardo Pereira Hoje às 08:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Na esplanada do Soundwich, no Parque da Cidade do Porto, os animais são uma presença assídua há cerca de uma década. O restaurante recebe todos os dias donos na companhia dos seus cães e, no exterior, conta ainda com a presença de pássaros, galinhas e tartarugas para deleite dos clientes. Miúdos ou graúdos, quase todos param para observar os bichos da casa. É um espaço assumidamente amigo dos animais. E no cardápio há menus para os patudos com água, prato principal de comida húmida e sobremesa. "Termos esta oferta foi sempre uma opção desde o primeiro dia", contou ao JN António José, um dos concessionários do restaurante.

No Soundwich, em dez anos, nunca houve más experiências com animais de estimação. Nem mesmo latidos como som ambiente. "Os cães que temos, desde há dez anos, são o exemplo da educação que lhes é dada pelos donos. Nunca tivemos um único problema", frisou o responsável, revelando que a maioria dos clientes não se importa com a presença dos animais.

Quando o restaurante abriu, António José recorda que não havia muitos espaços pet friendly (amigo dos animais). "Penso que, de uma forma muito pacífica, está a aumentar a oferta. E ainda bem", considerou o responsável, que sempre viveu rodeado de animais.