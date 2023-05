Animais vão ter direito a proteção na Constituição

Hermana Cruz Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ano depois do terceiro acórdão do Tribunal Constitucional a apontar inconformidades do crime de maus-tratos e de abandono de animais com a Lei Fundamental, a Assembleia da República encontrou o consenso necessário para que o problema seja ultrapassado. Tudo indica que o direito ao bem-estar animal venha a ser consagrado no artigo 66.º da Constituição, limpando-se, assim, a lei de 2014 de qualquer inconstitucionalidade.

Ainda não está acertado, em definitivo, como será incluída na Constituição a promoção do bem-estar animal. Mas é unânime que esse direito tem que ser consagrado, para que os maus-tratos a animais e o abandono continuem a ser um crime, passível de ser punível com pena de prisão.

A questão tem sido tratada no grupo que está a discutir a revisão constitucional, depois de ter sido entregue no Parlamento uma petição com 92 889 assinaturas. A petição surgiu na sequência de três acórdãos do Tribunal Constitucional (TC) a apontar inconformidades com a Lei Fundamental no diploma que criminaliza os maus-tratos de animais.