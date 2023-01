Ano de 2022 fechou com 459 mortes nas estradas nas primeiras 24 horas

Marisa Silva Hoje às 19:24 Facebook

Houve, pelo menos, 459 mortes nas estradas portuguesas até 31 de dezembro de 2022, segundo os dados provisórios da sinistralidade rodoviária cedidos ao JN pelo Ministério da Administração Interna e que dizem respeito aos óbitos ocorridos no local do acidente ou durante o transporte até à unidade de saúde. Feitas as contas, trata-se de menos 15 vítimas mortais quando comparado com o mesmo indicador de 2019.

De acordo com o relatório anual de sinistralidade rodoviária de 2019, nesse ano foram declarados 474 óbitos no local do acidente ou nas 24 horas seguintes. Em 2022, os dados provisórios a 24 horas apontam para 459 mortes, o que significa uma redução de 15 vítimas.

De acordo com o gabinete do ministro da Administração Interna, os dados a 30 dias - ou seja, o número de feridos que acabam por morrer nos hospitais nos 30 dias após o acidente - "não foram, até à data, apurados".