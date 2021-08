Ano e meio depois, S. João desmonta hospital de campanha do INEM

JN/Agências Hoje às 14:40 Facebook

Centro Hospitalar de São João, no Porto, vai desmontar na segunda-feira o Hospital de Campanha do INEM, instalado a 7 de março de 2020 e que deu resposta ao serviço de urgência durante os últimos 18 meses.

Em comunicado, aquela unidade hospitalar refere, esta quinta-feira, que um ano e meio após os primeiros infetados com covid-19 terem dado entrada no hospital, a estrutura do INEM vai ser desmontada. A infraestrutura, composta por tendas amarelas, foi instalada a 7 de março de 2020 e constituiu "uma resposta fundamental" do Serviço de Urgência durante os últimos 18 meses.

"Centenas de profissionais e milhares de doentes foram atendidos nesta estrutura, tendo constituído um modelo inovador e eficaz de triagem e primeira resposta, que rapidamente se generalizou no país", salienta o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

Para o hospital, a desmontagem desta infraestrutura "representa um sinal positivo e de esperança para a situação pandémica na região e no país".

O processo de desinstalação do Hospital de Campanha do INEM está previsto para a próxima segunda-feira, dia 30 de agosto, pelas 11 horas tem prevista a presença do presidente do Conselho de Admnistração do CHUSJ, Fernando Araújo, e do presidente do Conselho Diretivo do INEM, Luís Meira.