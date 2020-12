Ano Novo sem fogo de artifício arrasa indústria

Delfim Machado com Zulay Costa Hoje às 11:33 Facebook

Época valia 40% da faturação anual das empresas e a maioria vai falir, avisam associações.

A entrada no ano 2021 vai ter menos festa e fogo de artifício. O Governo já proibiu os eventos de rua e a grande maioria das câmaras não vai ter sessões de fogo de artifício. A culpa, dizem quase todas as que suspenderam a tradição, é da pandemia que não permite ajuntamentos. Mas as associações de pirotecnia não percebem o argumento e avisam que, sem uma época que vale 40% da faturação, a maioria vai falir.