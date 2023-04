Ansiedade dos pais piorou na pandemia e teve consequências nos filhos

Inês Schreck Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Os níveis de ansiedade e de depressão dos pais pioraram na segunda fase da covid- 19, com repercussões no estado emocional dos filhos. Em geral, as crianças conseguiram lidar com a pandemia e as suas consequências, mas 8% têm um nível de ansiedade acima do considerado funcional. Medo, tristeza, dificuldades em dormir ou em concentrar afetam entre 4% a 15%.

São algumas das conclusões da segunda fase do estudo "O que pensam e o que sentem as famílias em isolamento social", lançado pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC) e divulgado esta terça-feira.

A investigação decorreu em duas fases (2021 e 2022) para avaliar o que as famílias pensavam e sentiam nos dois momentos da crise pandémica.