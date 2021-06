Ansiedade ou tristeza dos alunos deve ser alvo de medidas nos planos

Alexandra Inácio Hoje às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Escolas terão que aprovar programas específicos para o desenvolvimento de competências emocionais. Violência pode disparar, alertam psicólogos.

No âmbito do plano de recuperação das aprendizagens, as escolas devem aprovar programas específicos que prevejam o desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos, explicou, ao JN, a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos que integrou o grupo de trabalho criado pelo Governo. Sofia Ramalho afirma que as comunidades educativas terão de estar especialmente atentas a "sinais de alarme", como problemas de ansiedade, tristeza, dificuldades de adaptação no regresso às aulas presenciais. Além de casos de violência, que podem aumentar, alerta.

"É possível que existam mais situações de violência, de exacerbação da irritabilidade", assume, explicando que as aulas presenciais ainda decorrem com restrições, como o funcionamento em bolha. "Os alunos ainda não podem brincar livremente nos recreios", sublinha.