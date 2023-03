"Anticorpos do PS em relação a Cavaco são impressionantes"

Carla Soares Hoje às 21:52 Facebook

Cavaco Silva aproveitou mais uma intervenção pública para atacar o Governo e irritar o PS, com dirigentes e governantes a negarem qualquer "falhanço" na habitação. Após as críticas que levaram dois autarcas socialistas a sair a meio do discurso do antigo presidente, o politólogo José Palmeira considera "impressionantes" os "anticorpos" do PS em relação a Cavaco. Mas vai dizendo que, "se calhar, toca-lhes nos pontos fracos" de forma "mais eficaz" pela longa experiência governativa. Seguiu-se Marcelo Rebelo de Sousa, que veio a terreiro arrasar o pacote para a habitação.

A polémica instalada após as críticas de Cavaco, no sábado, nas comemorações dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento (PER), continuou hoje, com o presidente da Câmara de Loures a revelar, à Renascença, uma conversa com Carlos Moedas, autarca de Lisboa que organizou a conferência.

"Comício do PSD"