Antigos combatentes fazem fila no Porto para tirar passe gratuito

Bárbara Moreira Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Os antigos combatentes fizeram, esta sexta-feira, longas filas à porta da loja Andante na estação de metro da Trindade, no Porto, para tirar o passe gratuito. Hoje é o primeiro dia em que passa a ser possível requerer o título de transporte público.

Os beneficiários mostraram-se insatisfeitos com a concretização tardia da promessa do Governo, afirmando que esta medida "já vem bastante atrasada".

Luís Correia, de 75 anos e natural de Vila Nova de Gaia, considera que os esforços dos ex-combatentes foram pouco valorizados pelo Estado. "Fomos todos para o Ultramar defender aquilo que não era nosso, com riscos de vida, muitos morreram e outros estão agora sem teto. Nós ficamos abandonados", declarou o antigo combatente, reforçando que o passe gratuito "já devia ter sido dado aos combatentes há 50 anos ou mais".

Apesar do descontentamento geral pelo atraso da implementação do título grátis, Adérito Correia entende que é uma boa decisão: "Lembraram-se de nós, faz jeito e é uma coisa muito boa".

A medida foi operacionalizada pelo Governo em articulação com as autoridades de transportes e com o Instituto da Mobilidade e dos Transporte e só agora é que entrou em vigor.