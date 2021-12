Antigos combatentes vão passar a ter prémio literário

Diana Cardoso Hoje às 18:57 Facebook

Os antigos combatentes que serviram ou servem as Forças Armadas portuguesas têm agora oportunidade de ver as suas memórias distinguidas pelo "Prémio Literário Antigos Combatentes - Memórias Militares". O vencedor verá a sua obra publicada e o prémio será monetário. Na 1.ª edição em 2022 o vencedor receberá o valor de 5 mil euros.

O Ministério da Defesa Nacional anunciou a criação do prémio através de um despacho publicado em Diário da República na passada terça-feira. A concurso serão aceites obras de "poesia ou prosa narrativa, de conto, de crónica ou de memórias". Os seus autores têm de ser "antigos combatentes que serviram ou servem atualmente as Forças Armadas Portuguesas". O tema tem de estar relacionado com "visões reflexivas ou testemunhais sobre a vivência militar dos antigos combatentes".

Na 1.ª edição em 2022 o 1.º prémio será no valor de 5 mil euros e mil euros serão divididos pelas menções honrosas. O prazo de entrega das obras a concurso será até 9 de abril, Dia Nacional do Antigo Combatente. O júri terá até 30 de setembro para deliberar, sendo que o vencedor será anunciado a 11 de novembro.

O objetivo é "promover a perpetuação das memórias literárias baseadas em realidades experienciadas pelos militares, nas campanhas em geral e, naturalmente, de modo particular, na guerra colonial", pode ler-se no despacho.

As obras literárias serão publicadas devido à sua relevância "para a compreensão e edificação da nossa história coletiva, assegurando a sua transmissão às gerações vindouras, e contribuindo para a permanente construção da memória de Portugal em matéria de participação em teatros de guerra, em todas as suas cambiantes, nas suas glórias ou nos seus erros e fracassos, evitando que se apague ou se olvide, na sua diversidade, o vivido, o sentido e o sofrido, e dessa vivência histórica, feita das interações mais distintas, e na qual assenta uma multiplicidade de juízos, retirando lições serenas de presente e de futuro".