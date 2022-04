Antigos líderes do PSD e candidatos juntos em homenagem a Zeca Mendonça

Guilherme Lopes Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD e ex-líder parlamentar, e Jorge Moreira da Silva, antigo vice-presidente do partido e que vai anunciar a sua candidatura à liderança no dia 14 de abril, vão estar juntos esta sexta-feira, 8 de abril, numa exposição dedicada ao antigo assessor de imprensa Zeca Mendonça, no NewsMuseum, em Sintra. Está prevista também a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, so fundador do partido e antigo primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão, e de outras figuras do PSD.

De acordo com o comunicado de imprensa do NewsMuseum, o evento será liderado por Marcelo Rebelo de Sousa, mas também confirma as presenças de outras figuras do passado, presente e futuro do PSD. Na lista de confirmações estão Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, dois dos candidatos à liderança do PSD. Foram também confirmadas as presenças dos ex-líderes Manuela Ferreira Leite e Luís Marques Mendes.

Além destes nomes, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, o antigo ministro José Luís Arnaut e o ex-eurodeputado Carlos Coelho vão marcar presença numa evocação que estará a cargo da jornalista e curadora da exposição, Joana Reis.

José Luís Mendonça Nunes, conhecido por Zeca Mendonça, tornou-se funcionário do PSD (então PPD) em 1974 e veio a liderar o gabinete de imprensa do partido. Destacado pela sua dedicação e lealdade, foi assessor de confiança de 17 presidentes sociais-democratas, desde Francisco Sá-Carneiro até Pedro Passos Coelho.

Em dezembro de 2017, pôs fim a 43 anos de ligação profissional ao PSD para reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Faleceu a 29 de março de 2019, vítima de cancro no pulmão.

No 36.º Congresso Nacional do PSD, na Nave Desportiva de Espinho, Zeca Mendonça teve direito a uma homenagem, tendo sido amplamente aplaudido pelos congressistas.