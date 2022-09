Enzo Santos Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou a morte da Rainha Isabel II e endereçou "sentidas condolências à família real e ao povo do Reino Unido".

Numa curta nota publicada no Twitter, em inglês e português, António Costa manifestou que foi "com tristeza" que recebeu a notícia do falecimento de "Sua Majestade a Rainha Isabel II".

O seu reinado de 70 anos, e o mais longo de um monarca, "marcou a história britânica desde a segunda grande guerra", acrescenta o primeiro-ministro.