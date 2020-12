António Costa assinala dia histórico "de alento e esperança"

JN/Agências Hoje às 15:43 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, publicou hoje uma mensagem na rede social Twitter assinalando o histórico dia deste domingo de começo do plano de vacinação contra a ​​​​​​​covid-19 em Portugal, o qual "dá alento e esperança".

"Há dias que ficarão para sempre nas nossas memórias. Como previsto, arrancou o processo de vacinação, que nos ocupará durante meses e que nos obriga a manter todos os cuidados. Mas é um dia de alento e esperança que nos dá força para continuar a trabalhar com a mesma determinação", lê-se na página oficial do líder socialista.

António Costa está ele próprio em isolamento profilático, apesar de ter testado negativo para o novo coronavírus, no Palácio de São Bento, após ter estado em contacto com o infetado presidente francês, Emmanuel Macron.

O plano nacional de vacinação contra a covid-19 arrancou este domingo no Hospital de São João, no Porto, com o médico infecciologista António Sarmento a receber pelas mãos da enfermeira Isabel Ribeiro a primeira dose.

A primeira vacina foi administrada às 10.07 horas sob o olhar da ministra da Saúde, Marta Temido, e perante dezenas de `flashes´ e objetivas de televisão e ao som de aplausos.

A ministra da Saúde reiterou que vacinar contra a covid-19 em primeiro lugar os profissionais de saúde foi uma "escolha pragmática" e que em janeiro arranca o programa de vacinação em estruturas para idosos.

"[Foi] uma escolha pragmática num momento que é apenas um primeiro momento de uma fase. Recebemos vacinas ontem [sábado] e vamos receber mais vacinas amanhã [segunda-feira] e vamos receber mais vacinas nas quatro semanas de janeiro. Estimamos que nessas semanas de janeiro passemos das vacinações a profissionais de saúde para as vacinações a estruturas residenciais para idosos", disse Marta Temido.

Sábado chegou a Portugal um primeiro lote com 9750 vacinas, desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech, destinado aos profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

O primeiro lote de vacinas será reforçado com a antecipação da entrega de mais 70.200 doses, que têm chegada prevista para segunda-feira, elevando o total disponível para administração até ao final do ano para 79.950 vacinas, segundo o Ministério da Saúde.