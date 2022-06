Reunião entre Costa e Pedro Nuno Santos já terminou

JN Hoje às 15:34, atualizado às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro já chegou a Portugal, após ter estado em Madrid para a Cimeira da NATO, e esteve reunido em São Bento com Pedro Nuno Santos. O ministro das Infraestruturas marcou uma conferência de imprensa para esta tarde, às 16.30 horas.

O encontro surgiu na sequência da revogação, pelo chefe de Governo, do despacho, publicado na quarta-feira, que previa uma solução de dois aeroportos para substituir o Humberto Delgado, em Lisboa.

O gabinete de António Costa emitiu um comunicado a dar conta da "revogação do Despacho ontem publicado sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa".

"O primeiro-ministro reafirma que a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição, e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República", pode ler-se na nota.

O comunicado, que desautoriza Pedro Nuno Santos, que quarta-feira anunciara uma solução de dois aeroportos para substituir, a médio prazo, o aeroporto de Lisboa, acrescenta que "compete ao primeiro-ministro garantir a unidade, credibilidade e colegialidade da ação governativa."

PUB

De acordo com o comunicado, Costa "procederá, assim que seja possível, à audição do líder do PSD que iniciará funções este fim de semana, para definir o procedimento adequado a uma decisão nacional, política, técnica, ambiental e economicamente sustentada", acolhendo as críticas da Oposição.

De recordar que fonte próxima do primeiro-ministro afirmou que António Costa desconhecia o despacho de quarta-feira à noite. Entretanto, o gabinete do primeiro-ministro não confirma a demissão de Pedro Nuno Santos, que está a ser adiantada por outros meios de comunicação.

Tal como o JN noticiou na quarta-feira, o plano do Ministério das Infraestruturas passava por acelerar a construção do aeroporto do Montijo, uma solução para responder ao aumento da procura em Lisboa, complementar ao aeroporto Humberto Delgado, até à concretização do aeroporto em Alcochete, que apontava para 2035.

Marcelo também desconhecia os "contornos concretos" da solução

O chefe de Estado afirmou hoje desconhecer os "contornos concretos" da nova solução aeroportuária do Governo para a região de Lisboa, observando que "foi ajustada agora", e recusou comentá-la sem ter mais informação.

"Aquilo que eu sei, soube agora, é que há um despacho do senhor secretário de Estado do pelouro sobre a matéria e, portanto, não estou em condições de estar a comentar o despacho", declarou, em resposta aos jornalistas, no Palácio de Belém.