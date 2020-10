António Costa: "Há mais vida para além da pandemia"

Olga Costa Hoje às 18:33 Facebook

António Costa viajou esta terça-feira de manhã até Barcelos para visitar o Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), palco que escolheu para a abertura do ano letivo 2020/21 do Ensino Superior.

O primeiro-ministro manteve o discurso das últimas semanas para congratular o facto de este ano letivo ter sido aquele que registou o "maior número de sempre de novos alunos" no Ensino Superior. São mais de 50 mil novos estudantes no país que entraram para uma universidade ou politécnico.

Num discurso marcado pela ideia de que a aposta na formação e na qualificação é o caminho, António Costa não esqueceu a covid-19. A pouco mais de 24 horas de uma nova avaliação da situação do país do que toca à pandemia, isto porque o estado de contingência, decretado a 24 de setembro, vigorará até às 23.59 horas de quarta-feira, António Costa deu a entender que não irá agravar as medidas impostas ao país.

O primeiro-ministro disse ser "absolutamente crucial que o país não pare. Este tem de ser o grande desafio neste Programa de Recuperação e Resiliência: vencer esta crise e sair desta crise mais fortes".

"Que ninguém baixe os braços. Há mais vida para além da pandemia", destacou o governante, que aproveitou também para felicitar as universidades e politécnicos que regressam para um novo ano letivo com aulas maioritariamente presenciais.