António Costa: "Pergunte a Moedas porque não me contactou, que tive a casa inundada"

JN Hoje às 09:03, atualizado às 10:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro foi, quinta-feira à noite, protagonista de um momento caricato, após ter sido questionado por uma jornalista portuguesa, em Bruxelas, sobre o facto de não ter contactado Carlos Moedas, durante o período das cheias em Lisboa.

No final da conferência de imprensa do Conselho Europeu, António Costa foi questionado sobre a falta de um contacto com Moedas durante as cheias e se iria telefonar-lhe. "Se for necessário contactá-lo-ei, qual é o problema?", respondeu Costa, que, perante a insistência da jornalista pôs um ponto final à conferência de imprensa dizendo "Não se preocupe com o assunto" e "Feliz Natal".

Mas já fora do púlpito onde tinha decorrido a conferência, o primeiro-ministro voltou-se para a jornalista, com um pequeno recado para o presidente da Câmara de Lisboa: "Pergunte-lhe porque é que ele não me contactou a mim, que tive a casa inundada".

PUB

Já esta sexta-feira, Carlos Moedas foi confrontado com as declarações de Costa, mas tentou desvalorizar o tema, salientado que esteve no terreno com "os lisboetas", a acompanhar os casos mais graves. "Fui eleito pelos lisboetas. O PS tem de se habituar a isso"

"Tivemos uma situação muito difícil na cidade. Não contam os casos concretos. Comandar esta operação é estar nos casos mais graves, com os lisboetas. Passei as noites, com funcionários da câmara, a resolver casos concretos mais graves e é aí que tem de estar o presidente da câmara", disse aos jornalistas. Moedas disse ainda que recebeu chamadas de outros membros do Governo.