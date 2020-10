António Costa reunido com autarcas do Norte para avaliar situação da covid

Mónica Ferreira Hoje às 17:19 Facebook

O primeiro-ministro António Costa está neste momento em Paços de Ferreira reunido com os autarcas de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, para avaliar o aumento exponencial de novas infeções por covid-19, nestes três concelhos do Vale do Sousa.

Na sessão, que está a decorrer na Associação Empresarial de Paços de Ferreira, participam ainda as autoridades de saúde locais.

Esta reunião surge depois de ter sido anunciado um aumento exponencial de casos de covid-19 na região, com Paços de Ferreira a registar o terceiro maior aumento de casos do país em apenas uma semana e a contabilizar cerca de duas mil infeções desde o início da pandemia.

No final da reunião, António Costa vai falar à comunicação social, podendo ser anunciadas novas medidas a implementar nestes concelhos.