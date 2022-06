António Costa só fala de Pedro Nuno Santos quando regressar a Portugal

JAS e MS Hoje às 12:23 Facebook

O primeiro-ministro recusou, esta quinta-feira de manhã, comentar a polémica em torno da construção dos novos aeroportos e uma possível demissão do ministro das Infraestruturas por se encontrar no estrangeiro. António Costa está em Madrid a participar na cimeira da Nato e prometeu falar "quando regressar a Portugal".

Em causa está a revogação por António Costa de um despacho publicado na quarta-feira, que previa uma solução de dois aeroportos para substituir o Humberto Delgado, em Lisboa.

Durante uma conferência de imprensa, em Madrid, o primeiro-ministro escusou-se a responder às perguntas sobre a polémica, afirmando ter por regra não comentar assuntos da política nacional no estrangeiro. No entanto, ainda neste mês, António Costa quebrou a regra em Londres. Quando questionado sobre as falhas nos serviços de Urgência de Obstetrícia, o primeiro-ministro considerou a situação como "grave" e admitiu a existência de "problemas estruturais" no SNS.

"Como sabem, tenho uma regra: não comentar no exterior assuntos de política nacional", referiu António Costa, acrescentando apenas que a nota emitida pelo seu gabinete espelha a sua opinião.