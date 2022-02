António Guterres vence Prémio Universidade de Coimbra

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 11:04 Facebook

António Guterres é o vencedor da edição de 2022 do Prémio Universidade de Coimbra, atribuído com o patrocínio do banco Santander e o apoio da Global Media Group. O antigo primeiro-ministro português e atual secretário-geral da ONU terá agora de decidir a que instituição atribuirá a bolsa de 15 mil euros, concebida para impulsionar a investigação​ científica.

A distinção é atribuída ao português que mais se tenha distinguido, "de forma inequívoca, no apoio incondicional" ao "crescimento inclusivo e sustentável de sociedade", conforme se lê no regulamento. As áreas consideradas são as "da cultura, da economia e gestão e/ou ciência e inovação".

António Guterres lidera a Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2017, tendo sido escolhido por unanimidade pelo Conselho de Segurança e reconduzido em 2021. Antes disso, tinha sido Alto-Comissário para os Refugiados entre 2005 e 2015.

Ativo politicamente desde as vésperas do 25 de Abril de 1974 - antes tinha passado pela Juventude Universitária Católica -, Guterres chega a secretário-geral do PS em 1992, sucedendo a Jorge Sampaio. Três anos depois é eleito primeiro-ministro, pondo fim a uma década de cavaquismo.

Embora tenham conseguido mais de 2,5 milhões de votos nesse acto eleitoral, os socialistas ficam a quatro deputados da maioria absoluta. Quatro anos depois, de novo com Guterres ao leme, voltam a falhar a meta dos 116 parlamentares, desta vez elegendo apenas um a menos.

Essa legislatura ficaria para a História como a do "orçamento limiano", devido a um acordo entre o Governo e um deputado do CDS que, em troca da garantia de que a fábrica de queijo da sua terra natal se manteria aberta, assegurou a continuidade do Executivo. Contudo, na sequência da derrota nas autárquicas de 2001, Guterres demite-se. Após um período afastado da política, chegaria à ONU.

Rivalidade e amizade com Marcelo

Nascido em 1949, em Lisboa, o novo vencedor do Prémio Universidade de Coimbra estudou no liceu Camões e especializou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, terminando o curso com uma média de 19 valores. Chegaria, também, a lecionar nessa instituição.

No meio católico progressista, que frequentava ainda antes do fim do Estado Novo, Guterres conheceu Marcelo Rebelo de Sousa. Entre 1995 e 1999, ambos se enfrentaram no Parlamento, - o primeiro como chefe do Governo, o segundo enquanto líder da oposição. Marcelo, hoje presidente da República, elogia o "multilateralismo" que o amigo e antigo rival tem sabido impulsionar.

António Guterres sucede ao cardeal José Tolentino Mendonça, vencedor do Prémio Universidade de Coimbra em 2021, e a Carlos Moedas, que recebeu a distinção em 2020. O prémio é atribuído desde 2004 e, além da bolsa de investigação de 15 mil euros, também vale 10 mil euros em dinheiro ao vencedor.