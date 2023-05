António José Seguro: "Quando olho para o país, fico perplexo"

JN Hoje às 12:49 Facebook

Antigo secretário-geral do PS diz que que "os portugueses merecem melhor" e não descarta um regresso à vida política ativa: "Seria hipócrita dizer nunca".

"Naturalmente, quando olho para o país, fico perplexo com o que vejo. Acho que os portugueses merecem melhor", disse António José Seguro aos jornalistas, após ter participado num debate a propósito do Dia da Europa, em que admitiu que pode regressar à atividade política.

Seguro não pormenorizou o que o deixa perplexo, atirando apena aos jornalistas: "Pelas razões de que vocês suspeitam". Lembrou que atualmente é apenas um cidadão interessado. "Estou fora da vida pública e da vida política", frisou. No debate, realizado em S. Domingos de Rana, Sintra, também participou outra ex-líder partidária, Assunção Cristas, neste caso do CDS-PP. O tema foi a Europa, assunto a que António José Seguro tem dedicado as raras intervenções públicas que fez desde que deixou a liderança do PS, quando perdeu as primárias para António Costa, em 2015.

António José Seguro afirmou, durante o debate, que não tem nenhum plano imediato de regresso à vida política, mas deixou a porta aberta. "Não tenho no horizonte qualquer regresso. Mas não serei hipócrita ao ponto de dizer "nunca, jamais, em tempo algum"", disse. Foi questionado pela moderadora do debate, Maria Flor Pedroso, se poderia ser candidato ao Parlamento Europeu pelo PS. "Há quem diga que não se deve voltar ao lugar onde se foi feliz", foi, segundo o jornal "Público", a resposta.

Após deixar a liderança do PS, António José Seguro dedicou-se ao ensino universitário, está a fazer um doutoramento, tendo ainda uma empresa em Penamacor, de onde é natural.