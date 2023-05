António Vitorino desiste de recandidatura e Amy Pope é eleita diretora-geral da OIM

JN/Agências Hoje às 15:52 Facebook

António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), retirou, esta segunda-feira, a sua candidatura à reeleição após ter perdido a primeira votação para a norte-americana Amy Pope.

A norte-americana Amy Pope liderou a votação para suceder a António Vitorino na direção da OIM, mas sem conseguir a maioria de dois terços necessária para ser eleita, disseram fontes diplomáticas.

Amy Pope foi eleita diretora-geral da OIM Foto: AFP

O resultado da primeira votação, realizada à porta fechada, foi noticiado pela agência norte-americana AP, citando três funcionários diplomáticos que pediram para não ser identificados. Votaram na primeira ronda 165 países, pelo que seriam necessários 110 votos para vencer.

À saída da sala de conferências de Genebra para que os países membros pudessem votar, Vitorino e Pope não se falaram, mas a norte-americana mostrou-se confiante ao passar pelos jornalistas, segundo a AP. "Vai ser um grande dia!", disse Pope, batendo no braço de um jornalista e respondendo "sim" quando lhe perguntaram se tinha votos suficientes para ganhar.

Amy Pope, de 49 anos, contava com o apoio dos EUA, enquanto Vitorino, de 66, tinha o apoio da UE.

Após a primeira votação, António Vitorino decidiu retirar a candidatura à reeleição, sendo Amy Pope eleita para diretora-geral da OIM.

Marcelo elogia trabalho de Vitorino e acredita que ainda irá servir Portugal no futuro

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou o trabalho de António Vitorino como diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), considerando que foi excelente e imprimiu "nova dinâmica" a esta organização.

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a convicção de que António Vitorino "terá mais oportunidades de pôr as suas capacidades pessoais e profissionais ao serviço de Portugal e do mundo". "Ao concluir o seu mandato como diretor-geral do organização internacional das migrações felicito o Dr. António Vitorino pela excelência do trabalho que fez ao longo destes anos, que se traduziu no significativo alargamento do apoio da OIM a dezenas de milhões de migrantes à volta do mundo", escreveu o chefe de Estado, numa mensagem divulgada logo depois.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, António Vitorino "pôs ao serviço daquela organização das Nações Unidas as suas enormes capacidades pessoais e profissionais imprimindo uma nova dinâmica e alargando muito significativamente o âmbito da sua atuação". "Felicito por isso o Dr. António Vitorino por aquele excelente trabalho, certo que terá mais oportunidades de pôr as suas capacidades pessoais e profissionais ao serviço de Portugal e do mundo", acrescentou o presidente da República.

Assumiu o cargo em 2018

Desde que foi fundada, há 72 anos, a OIM teve dez diretores-gerais, oito dos quais norte-americanos.

Vitorino assumiu o cargo em 2018, depois de os países membros da OIM terem rejeitado um candidato apresentado pela administração de Donald Trump. O ex-presidente retirou os Estados Unidos do principal órgão de direitos humanos da ONU, evitou o globalismo e adotou a política "América primeiro", que lhe valeu a oposição de muitos países.

A eleição atual ocorre num momento em que há um grande movimento de migrantes, que abandonam os respetivos países por fatores como os conflitos, as dificuldades económicas e o impacto crescente das alterações climáticas.

A OIM tem cerca de 19 mil funcionários em 171 países que fornecem aos migrantes alimentos, água, abrigo e ajuda burocrática. A organização está a lidar com crises de migração em massa em locais tão diversos como a fronteira entre os Estados Unidos e o México, o Mediterrâneo central, o Bangladesh, a Ucrânia e o Sudão.