Presidente da República, primeiro-ministro, presidente do parlamento e partidos voltam a reunir-se com peritos, por videoconferência, para fazer a avaliação do estado de evolução da pandemia em Portugal.

Uma semana depois de o plano de desconfinamento ter permitido o alívio de algumas medidas, os especialistas voltam a analisar os efeitos das políticas públicas de combate à covid-19.