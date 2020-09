Hoje às 15:26 Facebook

As reuniões técnicas dos Infarmed regressam esta segunda-feira, dois meses de terem sido suspensas.

As reuniões, que juntam peritos, políticos e parceiros sociais, são retomadas esta segunda-feira, com o primeiro encontro a realizar-se no Porto, a partir das 15 horas.

Se até aqui as reuniões técnicas decorriam no auditório do Infarmed, em Lisboa, longe do olhar da Comunicação Social, a partir de hoje toda a população poderá acompanhar as intervenções iniciais dos especialistas