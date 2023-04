O 25 de Abril vai ser assinalado, esta terça-feira, no Parlamento com a habitual sessão solene, às 11.30 horas, mas antes irá realiza-se uma cerimónia de boas-vindas a Lula da Silva, que termina assim a visita de Estado a Portugal. Há pelo menos quatro manifestações contra e a favor do presidente do Brasil em frente à Assembleia da República.

