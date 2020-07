Hermana Cruz, Nuno Miguel Ropio e Rita Salcedas Hoje às 09:31, atualizado às 10:11 Facebook

António Costa abre, esta sexta-feira, o debate do Estado da Nação, após um ano parlamentar marcado pela crise da pandemia de covid-19. Os partidos terão direito a pedidos de esclarecimento e intervenções, a que se seguirão as respostas do primeiro-ministro e o discurso de encerramento, que habitualmente cabe a um ministro. Prevê-se que o debate se prolongue durante quase quatro horas.