O terceiro Governo de António Costa enfrenta, a partir das 15 horas, o debate do Estado da Nação com perspetivas de elevado crescimento económico, mas com inflação e juros a subirem e crises em serviços públicos. A falta de professores às portas do novo ano letivo, os incêndios a fustigar o país, a escassez de profissionais no SNS e o caos nos aeroportos prometem marcar o dia.