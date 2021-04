João Vasconcelos e Sousa e Rita Salcedas Hoje às 09:51, atualizado às 13:03 Facebook

Governantes e especialistas de saúde pública voltaram a reunir-se esta terça-feira, na sede do Infarmed, para uma análise da evolução da pandemia da covid-19 em Portugal. A 20.ª reunião de peritos e políticos acontece numa altura em que, segundo Marta Temido, o Governo está já a "preparar" a próxima fase do desconfinamento.

No fim da reunião, a ministra da Saúde reforçou o que já tinha sido dito pelos especialistas ouvidos no Infarmed. "O país está a controlar a pandemia", disse Temido, apelando, no entanto, a que os portugueses continuem a cumprir as medidas preventivas de modo a consolidar os resultados recentes. Adiantando que o Governo já está a "preparar" a quarta e última fase do desconfinamento, Temido destacou o "aspeto mais positivo" da evolução recente da pandemia: a redução da mortalidade. "Estamos hoje com um número inferior a cinco óbitos por milhão de habitantes e este é o aspecto mais positivo daquilo que tem sido este longo caminho", exaltou, dando conta também da baixa nos internamentos. Questionada sobre o eventual fim do estado de emergência, a ministra disse que o Governo apenas se pronunciará após a indicação do Presidente da República, que esta tarde reúne com os partidos com assento parlamentar.

Eis os pontos essenciais da reunião de hoje:

- A taxa de incidência da doença manteve-se "estável" e há um "decréscimo do índice de transmissibilidade" (Rt) face à última quinzena. Há 37 concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mas nos grandes centros urbanos registou-se uma "ligeira tendência decrescente". Destaque para as zonas de Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel, que, por causa do crescimento da infeção, geram "alguma preocupação". Já em Odemira, um dos concelhos com maior incidência do país, nota-se uma "inversão de tendência".

- A nível regional, o Norte regista uma tendência crescente e é a única região do país com Rt acima de 1 (1,05). A manter-se o ritmo, vai atingir a barreira vermelha dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias entre "duas semanas e um mês". Já o Algarve iniciou uma tendência decrescente.

- Quase todos os grupos etários estão abaixo da incidência registada a 15 de março - a exceção é o grupo entre os 10 e os 19 anos, onde o vírus mais tem crescido.

- O número de óbitos também mantém uma "tendência decrescente", bem como o de internamentos (atualmente, o grupo que ocupa mais camas de cuidados intensivos é o dos 50 aos 79 anos). A probabilidade de morrer por causa da covid-19 sofreu uma "variação brutal" ao longo dos últimos meses e é atualmente cerca de cinco vezes mais baixa do que no início da pandemia. A mortalidade é superior nos homens e em pessoas com nacionalidade estrangeira. Na região autónoma da Madeira, o risco de letalidade é menor do que no resto do país.

- A variante britânica já corresponde a cerca de 90% do total de casos (há 15 dias, era de 83%). Foram ainda detetados seis casos da variante indiana, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

- O processo de vacinação tem sido essencial para reduzir tanto a incidência da doença como mortes e internamentos. Até quarta-feira, Portugal continental vai atingir as três milhões de vacinas administradas (com Madeira e Açores, a fasquia é ultrapassada). No final da semana, mais de 22% da população terá a primeira dose e estarão vacinadas todas as pessoas com mais de 70 anos (a população com mais de 80 já está). O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo prevê que, a 23 de maio, estejam vacinadas todas as pessoas com mais de 60 anos e que, no início de setembro, 70% da população esteja vacinada.

- Há uma "ligeira evolução positiva da disponibilidade" de vacinas, com 9,2 milhões de doses. Mas o limite da idade de dois tipos de vacinas que o país está a usar (AstraZeneca e Janssen) "pode condicionar a utilização de até meio milhão de vacinas".

- Um dado "muito positivo" é o facto de a positividade da testagem (que está a ser aumentada) se encontrar abaixo do indicador de referência (4%). O aumento da testagem explica, em parte, a redução da taxa de letalidade - no início, identificavam-se apenas os casos mais graves.