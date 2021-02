João Vasconcelos Sousa e Miguel Conde Coutinho Hoje às 18:07 Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, não quer falar ainda em desconfinamento e está preocupada com "relaxamento" dos portugueses, apesar da descida dos números. "Este é o momento de conter a doença", apelou, depois da reunião, esta segunda-feira, com os especialistas em saúde no Infarmed, em Lisboa.

Sublinhando que ainda não é tempo de falar em desapertar o cinto das medidas de combate à pandemia, Temido diz que, apesar da velocidade de transmissão da doença (o R(t)) ser atualmente o mais baixo da Europa, há a ter em conta o nível de internamentos hospitalares, que ainda são altos.

A governante revelou ainda que a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge estão a preparar as regras de utilização de teste PCR com saliva, um recurso que deverá avançar esta semana.