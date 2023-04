O 49.º aniversário do 25 de Abril está a ser assinalado com a tradicional sessão solene de comemoração e onde vão discursar o presidente da Assembleia da República, o presidente da República e os líderes parlamentares. Antes, o Parlamento recebeu Lula da Silva, um momento marcado pelos cartazes de protesto do Chega e pela reprimenda "assertiva" de Santos Silva ao falar em "falta de educação" dos deputados da extrema-direita.

