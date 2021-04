Rita Neves Costa e Rita Salcedas Hoje às 16:50, atualizado às 19:41 Facebook

António Costa anunciou, esta quinta-feira, a continuação do processo de desconfinamento na generalidade do país. Conheça abaixo as principais medidas.

Terceira fase do desconfinamento avança na generalidade do país:

Ensino secundário e ensino superior voltam às aulas presenciais;

Todas as lojas e centros comerciais voltam a abrir;

Restaurantes, cafés e pastelarias reabrem (com máximo de quatro pessoas no interior ou seis, por mesa, em esplanada) até às 22 horas durante a semana e 13 horas aos fins-de-semana e feriados.

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos voltam a abrir ao público;

Lojas de cidadão voltam a ter atendimento presencial, mediante marcação.

Modalidades desportivas de médio risco podem ser praticadas;

Eventos exteriores autorizados mas com diminuição de lotação;

Casamentos e batizados com 25% de lotação.

Escolas bertas em todos os concelhos

As escolas vão abrir/continuar abertas em todos os concelhos do país, mesmo nos concelhos de maior risco. O Governo não quer implementar medidas diferentes consoante os concelhos no que diz respeito à Educação.

Oito concelhos recuperam e 13 pioram

Os oito concelhos que, há 15 dias, tinham 120 casos de infeção por 100 mil habitantes evoluíram favoravelmente e integram a próxima etapa de desconfinamento. Por outro lado, há novos 13 concelhos com 120 casos por 100 mil habitantes, que têm de "estar atentos" à evolução da pandemia na próxima quinzena: Aljezur, Almeirim, Meda, Barrancas, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Vila Franca de Xira, Paredes, Penalva, Resende, Valongo, Famalicão e Olhão.

Sete concelhos não avançam e quatro recuam

Há sete concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes que não podem passar para a fase seguinte, mantendo-se as restrições em vigor. E outros quatro que têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes e que recuam - Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior -, estando estes proibidos de circular entre concelhos.

Maiores de 60 anos vacinados até fim de maio

Costa estima que toda a população com mais de 70 anos esteja vacinada no fim de abril e que, em maio, sejam vacinadas todas as pessoas com mais de 60. "Até fim de maio, 96% da população da faixas etárias de maior mortalidade estará vacinada".

Novo estado de emergência depende da pandemia

Uma eventual renovação do estado de emergência além do fim de abril, que Marcelo já disse querer evitar, dependerá do estado da pandemia, admitiu Costa.