Fim de semana fechado, novo confinamento na mira e escolas não fecham

No próximo fim de semana, os concelhos com mais de 240 novos casos por cem mil habitantes ficam com proibição de circulação entre concelhos e recolher às 13 horas, anunciou António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros.