O dia de sábado começa com a notícia da resolução e domínio de dois incêndios no norte de Portugal. Na sexta-feira, um jovem piloto morreu após a queda de um avião anfíbio de combate aos incêndios. André Serra é a primeira vítima mortal no combate aos incêndios florestais de 2022. Acompanhe ao minuto: