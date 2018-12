Hoje às 09:01 Facebook

Acompanhe em direto, esta segunda-feira, a partir das 9 horas, a conferência "Road to China".

Daniel Proença de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração Global Media Group, vai abrir as hostes da conferência "Road to China: Portugal-China, uma relação com futuro", organizada pelo Dinheiro Vivo e que tem lugar no CCB esta segunda-feira. O encontro acontece no âmbito da visita do Presidente da China, Xi Jinping, a Portugal, esta terça e quarta-feira. O debate será introduzido pelo ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e destaca-se ainda a presença de Cai Run, Embaixador da China em Portugal, e Daniel Traça, Dean da Nova SBE.



A discussão é lançada sob o mote "Duas nações: um caminho: crescimento", e contará com a moderação de Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo. A conversa vai contar com a participação de Luís Castro Henriques, presidente do Conselho de Administração da AICEP, Chris Lu, presidente da Comissão Executiva da Huawei, Jorge Magalhães Co

rreia, presidente do Conselho de Administração da Fidelidade, e ainda Miguel Maya, da Comissão Executiva do Millennium BCP. Juntam-se ainda ao debate sobre o futuro das relações bilaterais entre Portugal e China, António Mexia, presidente da Comissão Executiva da EDP, Rodrigo Costa, presidente da Comissão Executiva da REN e Manuel Violas, Presidente do Conselho de Administração da Superbock Group.

O encerramento, previsto para as 11:15, ficará a cargo do Embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte.