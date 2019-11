Alexandre Panda, Inês Banha e Rita Salcedas Hoje às 13:09 Facebook

A PSP e a GNR manifestam-se, esta quinta-feira à tarde em Lisboa, para pressionarem o novo Governo a cumprir as reivindicações da classe e as promessas do anterior Executivo. O protesto começa às 13 horas no Marquês de Pombal e ruma até à Assembleia da República, com concentração marcada para as 16 horas.