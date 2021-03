Hoje às 10:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Ministros voltou a reunir-se, esta sexta-feira, para aprovar as medidas que acompanham a renovação do 14.º estado de emergência, no âmbito da pandemia de covid-19.

O novo estado de emergência irá vigorar entre as zero horas de 1 de abril e as 23.59 horas de 15 de abril.