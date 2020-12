João Vasconcelos e Sousa e Tiago Rodrigues Hoje às 14:21 Facebook

A Assembleia da República debate esta quinta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 7 de janeiro para permitir medidas de contenção dos contágios com o novo coronavírus e que abrange o Natal e Ano Novo. O conteúdo do diploma é semelhante ao que está atualmente em vigor, mas acrescenta uma norma para realçar que a violação das normas do estado de emergência configura crime de desobediência.