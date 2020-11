João Vasconcelos e Sousa e Rita Neves Costa Hoje às 09:57 Facebook

Os deputados vão esta quinta-feira fazer a votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2021. Antes, os partidos e o Governo vão intervir e discutir a proposta, depois de várias semanas de votações na especialidade. A abstenção do PCP e do PAN vai viabilizar o Orçamento do Estado do próximo ano.