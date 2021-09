Luís Pedro Carvalho, Maria Campos e Tiago Rodrigues Hoje às 14:54 Facebook

Os especialistas em Saúde e o poder político voltam, esta quinta-feira, a reunir-se no Infarmed para fazer uma avaliação epidemiológica do país, rumo ao levantamento total das restrições relacionadas com a pandemia de covid-19.

