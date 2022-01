Aos 2 anos, Tomás é que põe a mesa na casa dos "Miminhos"

Alexandra Barata Hoje às 07:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Inês Faria inspira-se em pedagogias alternativas, que incentivam a autonomia, e tem as quatro vagas ocupadas até 2023.

Tomás, 2 anos, tira os pratos de cerâmica do armário e distribui-os pela mesa, um a um, enquanto Inês Faria, 34 anos, lhe recorda o nome dos amiguinhos que também vão almoçar, para que possa calcular as quantidades. A operação é repetida com os garfos, com os babetes e com os copos de vidro, enquanto Afonso e Júlia, ambos com 18 meses, se sentam à mesa para comer sozinhos. A ama independente só interfere se necessitarem dela.

Antes de iniciar a sua atividade como ama credenciada pela Segurança Social, em 2016, Inês licenciou-se em Educação de Infância e trabalhou em seis IPSS e instituições privadas, em várias cidades do país. Contudo, deparava-se sempre com métodos e práticas com as quais não se identificava e acabava por se despedir. Os valores pedidos pelos trespasses fizeram-na abandonar a ideia de abrir uma instituição, mas não a de continuar a ser educadora.