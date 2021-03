Aos 90 anos, Suzete é a vacinada um milhão

Ana Gaspar com Lusa Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Suzete Prata, de 90, anos recebeu esta sexta-feira à tarde a vacina um milhão. Foi a segunda dose da inoculação.

Foi no centro de vacinação instalado no Pavilhão Desportivo da Ajuda, em Lisboa, que Suzete Prata, de 90 anos, tomou esta sexta-feira à tarde a vacina um milhão contra a covid-19 em Portugal.

Esta foi a segunda dose recebida pela idosa que completou o processo vacinal. Neste local foram vacinadas 456 pessoas.

"Eu também tenho tido muito cuidado e faço tudo à risca, como mandam. Se tenho a oportunidade de ficar em casa, fico em casa", contou aos jornalistas acrescentando, por outro lado, que não pensou duas vezes quando a chamaram para ser vacinada. "Eu queria. Trabalhei em hospitais e sei o valor dessas coisas todas".

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, esteve no local para assinalar a ocasião e adiantou que 30% das vacinas dadas correspondem à segunda dose (284 mil). Os restantes 70% (716 mil) foram primeiras inoculações.

"É um marco significativo, mas não deixa de ser ainda o início de um caminho que ainda é bastante longo", afirmou o governante

"Para conseguirmos atingir as mais de 16 milhões de vacinas que queremos dar, obviamente que o ritmo vai ter de ser maior. Isso implica que espaços como este tenham de ser ampliados e vai implicar, certamente, outras respostas", afirmou, assegurando que a falta de capacidade nunca será um limite.

PUB

O único limite, acrescentou Diogo Serras Lopes, é o número ainda insuficiente de vacinas disponíveis e as limitações associadas à vacina da AstraZeneca que, de acordo com a orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS), dever ser preferencialmente utilizada para pessoas até aos 65 anos de idade.

"Isto significa que há um escalão etário que tem menos capacidade de ser vacinado, porque não há vacinas suficientes disponíveis", explicou, afirmando também que essa orientação poderá também ser revista quando houver mais dados sobre a vacina.

O processo de vacinação contra a covid-19 arrancou no final do ano passado, em 27 de dezembro, chegando primeiro aos profissionais de Saúde, das forças armadas e de segurança, e aos profissionais e utentes de lares de idosos.

A partir de fevereiro foram incluídas as pessoas com 80 ou mais anos de idade e os doentes com patologias mais graves a partir dos 50 anos.