APDA desafia portugueses a fecharem torneiras por uma hora

Isabel Moita Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A associação portuguesa de distribuição e drenagem de águas (APDA) lança, pelo segundo ano consecutivo, o H2OFF, desafio que incita os portugueses a fecharem as torneiras por uma hora, entre as 22 e as 23 horas desta terça-feira, Dia Mundial da Água.

O repto é lançado num momento em que Portugal enfrenta um cenário de seca em todo o país. A associação "pretende motivar à mudança consciente de comportamentos sobre o uso correto e eficiente da água."

"O stress hídrico e a escassez de água estão na agenda política e social, constituindo uma ameaça para a Humanidade, que se agravará à medida que o impacto das alterações climáticas e a ocorrência de eventos extremos se forem acentuando", frisa a APDA.

No atual momento de seca, a associação entende que se torna imperioso lançar a discussão sobre o uso eficiente da água. "Cabe a todas as entidades promover uma reflexão sobre o tema, sendo essencial a mudança de comportamentos no que ao consumo da água diz respeito". De norte a sul do país, esta iniciativa conta com o apoio de entidades públicas e privadas.

A segunda edição da iniciativa conta, mais uma vez, com os serviços municipalizados de água e saneamento de Sintra (SMAS de Sintra), como parceiro institucional. A comunidade escolar também é convidada a aderir e a dinamizar junto de alunos, famílias e amigos.

Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU, - a agenda mundial para 2030 - estabelecem como compromisso para a humanidade "a garantia da disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos" (ODS6), "cidades e comunidades sustentáveis" (ODS11) e "o combate às alterações climáticas e os seus impactos" (ODS13).

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alerta que, "se o mundo não atuar com urgência, entre 3,5 milhões a 4,4 milhões de pessoas viverão, em 2050, com acesso limitado à água."