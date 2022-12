Apenas 20% dos doentes usaram vale para cirurgia fora de hospital de origem

Recusa de transferência para outro hospital ou operação já agendada entre as razões apontadas para a não utilização.

Mais de 76 mil vales de cirurgia ou notas de transferência foram emitidos no primeiro semestre deste ano, ao abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC). No entanto, segundo os dados provisórios cedidos ao JN pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), apenas 20,2% foram utilizados. A maioria dos utentes não cativou o vale para ser operado noutras unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), do setor privado ou do setor social, sendo que, em caso de recusa, os doentes voltam para a lista de espera do hospital de origem. Este é um padrão que se tem verificado ao longo dos anos. De 2017 até 2021, a taxa de cativação dos vales ou das notas de transferência oscilou entre 17,7% e os 23,8% (ver infografia).

Entre os motivos para a não cativação dos vales ou das notas de transferência, refere a ACSS, estão a "recusa de transferência para outro hospital pelo doente"; a data para utilização ter expirado "sem ação do doente"; e a "cirurgia já estar agendada no hospital de origem". Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, garante ainda que há vales que encaminham o doente para hospitais distantes da zona de residência.