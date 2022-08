Apenas 217 utentes tiveram consultas de atividade física

Segunda fase do projeto-piloto da DGS vai ser implementada em 14 centros de saúde. Pandemia suspendeu programa iniciado em 2019.

As consultas de atividade física vão voltar a ser realizadas em 14 centros de saúde para utentes com diabetes tipo 2 ou depressão. O projeto-piloto da Direção-Geral da Saúde (DGS) para promoção da atividade física no Serviço Nacional de Saúde está na fase 2.0, depois de a iniciativa ter sido interrompida após o surgimento da covid-19. Há mais quatro unidades a participar no programa (eram dez). No total, cada centro de saúde vai envolver pelo menos 60 utentes.

"Temos de dar um novo início [ao projeto] porque passou muito tempo. Estamos a convidar alguns dos utentes que participaram na primeira fase", explica Cristina Godinho, diretora-adjunta do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da DGS, já que nem todos foram acompanhados durante os seis meses previstos. O número de pessoas em consulta pode chegar agora às 840. Na primeira fase do projeto, que se iniciou em maio de 2019, foram abrangidas 217 pessoas.