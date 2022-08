Apenas 4% mudaram opções de candidatura ao Superior

Joana Amorim Hoje às 14:52 Facebook

No domingo, quando concurso reabriu para alocar mais mil vagas, foram ainda apresentadas 270 novas candidaturas

Em linha com o verificado nos dois últimos anos, apenas 4% dos candidatos à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior optaram por modificar as suas candidaturas, no passado domingo, quando a plataforma reabriu para alocar mais 1001 vagas, decorrentes do reforço autorizado pela tutela. Foram 2502 as candidaturas alteradas, num total de 61473 candidatos. A que se juntam, ainda, de acordo com o Ministério da Ciência e Ensino Superior, 270 novas candidaturas. Os resultados desta 1.ª fase são conhecidos no próximo dia 11.

O concurso, recorde-se, reabriu para acomodar as novas mil vagas transferidas pelas instituições de Ensino Superior e que não haviam sido preenchidas nos concursos especiais, como sejam o de estudantes internacionais. Uma medida excecional e temporária admitida, pela primeira vez, pelo então ministro Manuel Heitor para fazer face ao aumento de procura no concurso de 2020/2021, o primeiro em pandemia. Na altura, universidades e politécnicos libertaram 4737 vagas, mas, tal como agora, só 4% dos estudantes alteraram as suas opções de candidatura. Já no ano passado, o reforço andou na casa dos três mil lugares e 6% dos quase 64 mil candidatos à 1.ª fase modificaram as suas opções de ingresso, tendo sido apresentadas 240 novas candidaturas.