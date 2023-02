Apifarma lança bolsas de seis mil euros para alunos de mérito carenciados

Joana Amorim Hoje às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma), em associação com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), vai atribuir, já no próximo ano letivo, dez bolsas de estudo, no valor de seis mil euros, a estudantes de mérito com insuficiência económica. O apoio abrange universitários de todo o país que se inscrevam, pela primeira vez, no Ensino Superior público. Bolsa esta que, mantidas as condições de elegibilidade, acompanhará o estudante durante a licenciatura e/ou mestrado integrado.

Ao JN, o presidente do CRUP destaca o "investimento significativo da Apifarma", tanto que, "em velocidade cruzeiro, serão cerca de 360 mil euros por ano, o que é significativo". Por outro lado, António de Sousa Pereira mostra-se esperançado que este apoio da associação que representa a indústria farmacêutica possa ter "um efeito seminal".

Porque, sublinha, "quantos mais participarem neste esforço coletivo de complementar a ação social que é promovida pelo Governo, com valores significativos mas que acaba por ser insuficiente e não tem acompanhado a taxa de inflação", mais "jovens terão capacidade para desenvolver o seu potencial". Iniciativa que, para a Apifarma, "valoriza a retenção de talentos no nosso país, fomentando a formação superior", diz o seu presidente.

Para João Almeida Lopes, a bolsa universitária de mérito visa "a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior público para alunos de excelência académica, mas que têm recursos económicos mais reduzidos".

PUB

A Saber

Valores e duração

A bolsa tem o valor de seis mil euros por ano letivo, sendo atribuída anualmente a dez estudantes que se inscrevam, pela primeira vez, no ensino universitário público.

Critérios de admissão

Cumulativamente, ter nota de candidatura ao Superior igual ou acima de 17 valores e viver em agregado cujo rendimento ilíquido anual do ano anterior seja inferior a 24 vezes o indexante de apoios sociais em vigor no início do ano letivo, acrescido o valor da propina anualmente fixada para o curso.