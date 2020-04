Aplicação Covid-19 Estamos On chega aos telemóveis

Ana Gaspar Hoje às 18:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo lançou uma versão do site Covid-19 Estamos On para smartphones. O objetivo é chegar a mais públicos.

Em comunicado, o Executivo adianta que a plataforma pretende reunir "todas as informações relevantes sobre as medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus".

Além de disponibilizar todo o conteúdo constante do site Covid-19 Estamos On, a aplicação permite ao utilizador receber no telemóvel notificações sobre os números diariamente atualizados do boletim epidemiológico do país bem como sobre as principais novidades da resposta do Governo à atual pandemia - revela o documento.

Esta ferramenta foi desenhada para chegar "aos mais diferentes públicos" e oferecer uma navegação rápida e intuitiva, para esclarecer cidadãos, famílias e empresas sobre "o papel que desempenham no combate aos efeitos causados pela Covid-19 e disponibilizando os recursos necessários para que possam beneficiar dos apoios a que têm direito".

Esta aplicação encontra-se disponível nas lojas da Google (Play Store) e da Apple

(App Store).