"App" sobre a lotação das praias já está disponível mas não tem as ilhas

A aplicação para telemóvel que mostra a lotação das praias em tempo real está já disponível para descarregar. Na loja de aplicações da Google, surgem já críticas por a aplicação Info Praia não mostrar as praias dos arquipélagos da Madeira e Açores.

A "app" permite saber em tempo real a lotação das praias, definir as preferidas e pesquisar a partir da localização do telemóvel ou por concelho.

A informação sobre a lotação das praias fica disponível à medida que as épocas balneares definidas por concelho arrancam. Este sábado (dia 6), Costa da Caparica, Algarve e Cascais são as primeiras no país onde vão existir nadadores salvadores e as sinaléticas nos acessos.

Escolhida a praia, o banhista tem a opção de obter a direção através do Google Maps, que mostra o trânsito em tempo real e o tempo de viagem. Também é possível filtrar a pesquisa por praias acessíveis, com bandeira azul, fluviais, com ocupação baixa, elevada ou plena, sendo que nesta última é desaconselhada a ida.

Na página inicial da Info Praia estão definidas as regras de segurança na ida à praia, como consultar a afluência antes da viagem e escolher uma praia que tenha afluência baixa, usar calçado no acesso, usar máscaras nos sanitários e bares, ou manter distâncias de segurança no areal e na água entre pessoas e grupos. À saída da praia, o banhista deve levar consigo o lixo e colocar as máscaras e luvas descartadas nos contentores indiferenciados.

Por todo o país, nas praias onde a época balner não arranca já este sábado, a Autoridade Marítima Nacional vai ter um dispositivo a patrulhar os areais.

A aplicação da Agência Portuguesa do Ambiente está disponível na loja de aplicações Android e também na App Store, para iOS.

A "app" é apresentada oficialmente, sábado (dia 6), numa sessão na Praia da Rocha, em Portimão, com a presença do primeiro-ministro António Costa, para assinalar a abertura da época balnear 2020.