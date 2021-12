Apoiantes de Montenegro preparam lista para levar ao congresso

Hermana Cruz Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Os apoiantes de Luís Montenegro estão a preparar uma lista para o Conselho Nacional do partido, sendo de esperar que outros críticos seguiam o mesmo exemplo. Montenegro, que foi eleito delegado por Espinho, deverá discursar em Santa Maria da Feira.

Há dois anos, Luís Montenegro protagonizou o discurso mais aguardado do congresso de Viana do Castelo. Depois de ter perdido as diretas contra Rui Rio, numa segunda volta inédita, o ex-líder parlamentar pediu "paz e unidade" interna. Mas prometeu que não se iria "calar".

Este fim-de-semana, o ex-candidato à liderança do PSD promete voltar a ser uma das figuras centrais do conclave social-democrata em Santa Maria da Feira. Depois de ter liderado uma lista de candidatos a delegados, com apoiantes de Rui Rio, na secção de Espinho, o antigo líder parlamentar promete votar a dirigir-se aos congressitas.

Acresce que, segundo apurámos, está a ser preparada uma lista com apoiantes seus ao Conselho Nacional, não sendo ainda seguro se Montenegro integrará essa candidatura ao principal órgão do PSD entre congressos.

Além da esperada lista de Paulo Rangel, poderão surgir candidaturas de outros críticos internos, como Miguel Pinto Luz, que também concorreu contra Rui Rio nas diretas de há dois anos e acabou por apoiar Luís Montenegro na segunda volta.