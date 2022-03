Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis tem mais 15 milhões e termina no fim de abril

Carla Sofia Luz Hoje às 20:13 Facebook

O Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis tem mais 15 milhões de euros e continuará a aceitar candidaturas até ao dia 30 de abril ou "até à data em que seja previsível esgotar a dotação" total de 75 milhões. Já foram entregues mais de 70 mil candidaturas.

É a terceira vez que o Governo reforça a verba do Fundo Ambiental, que ajuda as famílias a tornar as casas mais eficientes em termos energéticos, comparticipando da fatura de substituição, por exemplo, de janelas, isolamento e sistemas de aquecimento da água e das habitações.

Até esta sexta-feira à tarde, tinham sido entregues mais de 70 mil candidaturas e foram pagas ou estão em fase de liquidação 18 744, correspondendo a cerca de 31,2 milhões de euros disponibilizados pelo Estado. Em média, cada candidato recebe cerca de 1664 euros. O Fundo Ambiental já considerou elegíveis mais 18 987 candidaturas, reservando 31,5 milhões para pagar os incentivos a esses proprietários. Face à "elevada" adesão ao programa, o Ministério do Ambiente entendeu reforçar, novamente, a dotação, pois iria esgotar-se antes do prazo limite, que era até 31 de março.

Em despacho publicado esta sexta-feira no Diário da República, o ministro João Pedro Matos Fernandes estendeu o prazo de apresentação de candidaturas ao Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis até 30 de abril.

"Tendo em conta o atual contexto de transição entre legislaturas, prorroga-se o prazo para a submissão de candidaturas e, considerando que a atual dotação do programa se revela já diminuta face ao volume de candidaturas recebidas, importa assegurar a estabilidade das mesmas através de um novo reforço de dotação do programa", pode ler-se no despacho, que acrescenta mais 15 milhões ao montante destinado a pagar incentivos.